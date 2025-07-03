Çeşme'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Devam Ediyor

Çeşme'de Yangınla Mücadele Ekipleri Saha'da

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ildır Mahallesi'nde başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın, önceki günün akşam saatlerinde tarım alanında başladı ve hızla ormanlık alana sıçradı. Yangın alanında gece boyunca karadan müdahaleler yapıldı.

Havadaki Ekiplerin Yoğun Çabası

Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangına 2 uçak ve 6 helikopterle destek veren ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için tüm imkanları seferber ediyor.

Mahallelerin Boşaltılması

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı olarak üç mahallenin boşaltıldığı bildirildi. Ekipler, yangının daha fazla yayılmaması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.