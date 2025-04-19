Çeşme'de Suç Örgütü Operasyonunda 4 Tutuklama

İzmir'in Çeşme ilçesinde, suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı çalışmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve uyuşturucu ticareti suçlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen ve başında S.A'nın bulunduğu örgüt hedef alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin 8 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda, başlangıçta 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından bu kişiler, adliyeye sevk edilerek hakimlik tarafından tutuklandı.

Takip eden süreçte, ekipler 17 Nisan tarihinde bir çiftlik evine baskın düzenledi. Bu baskında, 4 tabanca, 1 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Aynı zamanda 1 şüpheli daha gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilen bu kişi de tutuklandı.

Öte yandan, örgütün elebaşı S.A'nın yurt dışında bulunduğu belirlendi ve yakalanması için çalışmalar hızlandırıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Ekipler, 17 Nisan'da bir çiftlik evine düzenlediği baskında 4 tabanca, 1 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.