Çeşme İçme Suyu Projesi Hizmete Girdi: Turizm ve Ekonomi Güvence Altında

Çeşme'ye yapılan içme suyu yatırımı ile su sorunları tarihe karışıyor. Projenin detayları ve etkileri haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 17:09
Çeşme İçme Suyu Projesi Bir Adım Öne Çıktı

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Çeşme Yarımadası için oldukça kritik bir projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu. Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu ile birlikte, yıllık 3,7 milyon metreküp arıtılmış içme suyu sağlayacak olan sistem artık hizmette.

İnan, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Bu yatırımla yarımadanın geleceğini, turizmini ve ekonomisini güvence altına aldık" ifadelerini kullandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından hayata geçirilen bu önemli yatırım, İzmir'in Karaburun ilçesindeki Küçükbahçe Mahallesi'nde yer alıyor.

Su Sorununu Tarihe Gömdük

İnan, Çeşme'deki su sorununu 1 milyar 700 milyon liralık dev bir yatırımla çözdüklerini belirtti. Ayrıca, bu projenin AK Parti'nin icraat odaklı siyasetinin bir örneği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.

İçme suyu temininin belediyelerin asli görevi olduğunu kaydeden İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu sorumluluğunu yerine getirememesi nedeniyle eleştirilerde bulundu. "Uzun yıllardır suyu yönetemeyen bir yaklaşım ile karşı karşıyayız," dedi.

İzmir'in Su Durumu ve Geleceği

Projenin önemli etkilerinden bir diğeri de su kaynaklarının korunması oldu. İnan, 2003'ten bu yana DSİ'nin İzmir için 9 milyar lira yatırım yaptığını belirterek, bu çabaların şehrin su ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığını vurguladı. "Eğer bu yatırımlar olmasaydı, İzmir'de çok daha ciddi bir susuzluk krizi yaşanacaktı," dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, da DSİ'nin 23 yılda inşa ettiği tesislerle İzmir'e önemli katkılarda bulunduklarını belirtti. "Bugün itibarıyla Çeşme'mizin 2071 yılına kadar su sorunu ortadan kalkmıştır," şeklinde konuştu.

Planlı Su Kesintileri ve Eleştiriler

Çeşme'de su kaynaklarındaki azalma nedeniyle 24 Temmuz'da başlayan planlı su kesintilerinin süresi, 31 Temmuz'da 10 saate kadar çıkarılmıştı.

İnan, bu kesintilerin yönetimdeki eksikliklerin bir yansıması olduğunu söyleyerek, İzmir'deki yerel yönetim eleştirilerini sürdürdü. "İzmir'de yıllardır yaşanan su sorunlarının sebebi, siyasi iradenin ilgisizliğidir," dedi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) İzmir'in Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi'ne inşa ettiği ve Çeşme ilçesine yıllık 3,7 milyon metreküp arıtılmış su sağlayacak Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi hizmete alındı.

