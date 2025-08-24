DOLAR
Cetinje'de Ukrayna'nın 34. Bağımsızlık Günü anıldı — 34 metrelik bayrakla yürüyüş

Cetinje'de düzenlenen anma etkinliğinde Podgoritsa Büyükelçiliği işbirliğiyle 34 metre bayrakla yürüyüş yapıldı, marşlar okundu ve saygı duruşu gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:03
Podgoritsa Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen yürüyüşte dayanışma mesajları verildi

Karadağ'ın Cetinje kentinde, Ukrayna'nın 34. Bağımsızlık Günü vesilesiyle anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Podgoritsa Büyükelçiliği işbirliğinde Karadağ'daki Ukrayna Birliği tarafından organize edildi. Katılımcılar kent sokaklarında 34 metre uzunluğundaki Ukrayna bayrağı ile yürüdü ve Ukrayna ile dayanışma mesajları paylaştı.

Program kapsamında Ukrayna ve Karadağ'ın milli marşları okundu. Ayrıca süren savaşta hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Etkinlik, bölgedeki destek ve dayanışma duygusunu öne çıkardı.

