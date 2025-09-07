DOLAR
Cevdet Yılmaz: 2025-2026'da İlk Ders 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk dersinin 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak' olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 22:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının açılışında ilk dersin çevre ve orman yangınlarına karşı farkındalık temasıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. Yeni dönemin başlangıcında öne çıkan tema, orman yangınlarıyla mücadele olarak belirlendi.

İlk ders: 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak'

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Tazelenmiş umutlar ve heyecanla başladığımız yeni eğitim ve öğretim yılında ilk dersimiz 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak' olacak.

Yarın yaklaşık 20 milyon öğrencimiz ve 1 milyonu aşkın öğretmenimiz için 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çalıyor.

En büyük sermayemiz her bakımdan donanımlı insanımızdır. Bireysel gelişim kadar toplumsal kalkınmamızın da temeli olan eğitim meşalesinin geleceğimizi her geçen gün daha güçlü olarak aydınlatmaya devam edeceğine inanıyorum. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimiz için 2025-2026 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum.

