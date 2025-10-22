Cevdet Yılmaz’a Düzce Üniversitesi’nde Fahri Profesörlük ve 488,5 Milyar TL Eğitim Desteği

Cevdet Yılmaz’a Düzce Üniversitesi’nde fahri profesörlük verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Düzce Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılış programında üniversite tarafından fahri profesörlük ünvanı ile taltif edildi. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından cübbe giydirilen Yılmaz, törende yaptığı konuşmada eğitim ve üniversite politikalarına dair mesajlar verdi.

Tören ve karşılama

Düzce Valiliği ziyaretinde Yılmaz’ı Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu karşıladı. Yöresel kıyafetli çocukların çiçek sunduğu programda Yılmaz tören mangasını selamlayıp Şeref Defteri’ni imzaladı.

Konuşma: Kaynaklar, fırsat eşitliği ve üniversitelerin rolü

Yılmaz, konuşmasında bu yıl üniversitelere sağlanan ödeneğin 488,5 milyar liraye ulaştığını ve gelecek yılın başlangıç ödeneğinin 651 milyar lira olarak planlandığını açıkladı. Kaynak ayrımının toplumsal faydaya dönüştüğü inancıyla yapıldığını vurguladı.

Son 22 yılda üniversite sayısının 76’dan 208’e yükseltildiğini, bunun içinde 129 devlet ve 79 vakıf üniversitesi bulunduğunu, ülke genelinde 81 ilin tamamında üniversite kurulduğunu belirtti. Akademik personel sayısını 186 bine, yurt sayısını 875e ve toplam yatak kapasitesini 1 milyona çıkardıklarını kaydetti.

Yılmaz üniversiteleri yalnızca bilginin üretildiği yerler olarak görmediklerini; bilgiyi eyleme ve toplumsal faydaya dönüştüren kurumlar olarak algıladıklarını söyledi. Üniversitelerde zihinsel duvarların kaldırılması ve toplumun tüm paydaşlarıyla güçlü ilişkiler kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim anlayışı ve gençlere mesaj

Düzce Üniversitesinin kurulduğu günden bu yana bilgi, teknoloji ve insan kaynağıyla hem kentin sosyoekonomik dokusuna yön verdiğini hem de bölgesel kalkınmanın aktörlerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, üniversite eğitiminin sadece dört duvar arasında gerçekleşen bir süreç olmadığını vurguladı. Sosyal faaliyetler, fikir kulüpleri, staj imkanları ve uygulamaya dönük çalışmaların önemine işaret etti ve yeni teknolojilerle eğitimde büyük bir dönüşüm dalgasının yaklaştığını söyledi.

Dünya genelinde yükselen çatışmalar ve belirsizlikler ile yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlara değinen Yılmaz, gençlerden bu sınamalarla ilgilenmelerini, derin düşünmelerini ve fikir üretmelerini beklediğini belirtti.

İnsanlık, etik ve akademik sorumluluk

Gazze’de yaşanan insanlık dramına ilişkin sözlerine yer veren Yılmaz, dünyanın gözleri önünde bir soykırım işlendiğini ve masum insanların katledildiğini dile getirdi. Bilim ve teknolojinin insanlık, merhamet ve adaletten kopuk kullanılamayacağını; aksi takdirde bu imkanların daha büyük katliamlara hizmet edebileceğini vurguladı. Bilgi ile merhamet ve adaletin birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi ve gençlerin ile akademik kadronun bu yönde ufuk çizeceğine inandığını ifade etti.

Yerel paydaşlardan destek mesajları

Vali Selçuk Aslan Düzce Üniversitesi’nin bilimsel, kültürel ve toplumsal projelerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti ve kent ile üniversite işbirliğinin Düzce’nin geleceğine yön veren önemli bir güç olduğuna dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ise Türkiye’nin Filistin ve Gazze’deki insanlık dramına sessiz kalmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Gazze halkının yanında olunduğunu söyledi. Sözbir, üniversitenin yeni eğitim öğretim yılını Gazze'ye adadıklarını ve barış temennilerini yineledi.

Program, fahri profesörlük takdimi ve konuşmaların ardından tamamlandı. Düzce Üniversitesi, eğitimden araştırmaya, sağlık hizmetlerinden teknolojiye uzanan çalışmalarla şehrin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi.

