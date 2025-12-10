Burun Estetiğinde Altın Oran: Her Hastaya Özel Planlama Şart

Doç. Dr. Nuh Evin, Medical Park Ordu Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olarak, burun estetiğinde (rinoplasti) güncel yaklaşımları ve altın oran kavramının modern cerrahideki yerini değerlendirdi. Dr. Evin'e göre altın oran, yalnızca estetik bir referans olmanın ötesinde yüz analizinde kullanılan bilimsel bir ölçüm aracıdır ve rinoplasti planlamasında anatomik bütünlük, fonksiyonel gereksinimler ile yumuşak doku dinamikleriyle birlikte ele alınmalıdır.

Hastaya özel planlama

"Cerrahi yaklaşımın seçimi hastanın kemik yapısı, cilt kalınlığı ve fonksiyonel ihtiyaçlarına göre belirlenir. Her teknik bilimsel olarak farklı katkı sağlar ve bu nedenle analiz aşaması ameliyatın en kritik bölümüdür" diyen Doç. Dr. Evin, standart bir oran yaklaşımının artık geçerli olmadığını vurguladı.

"Hastanın nazal kemik yapısı, kıkırdak hacmi, deri kalınlığı, septum desteği ve yüz açılarının tamamı bireysel olarak değerlendirilmelidir. Altın oran, bu değerlendirmelerde bir çerçeve sunar ancak cerrahi kararlar tamamen kişiye özel anatomik gerekliliklere göre verilir".

Dr. Evin, estetik açıdan kabul edilen parametreler olan nazolabial açı, dorsal estetik çizgiler ve tip projeksiyonu gibi ölçümlerin her hastada farklı yorumlanması gerektiğini belirtti. Ameliyat öncesi yapılan sanal planlamalarla hastanın beklentileri ile tıbbi normlar sentezlenerek ideale yakın sonuçların hedeflendiğini aktardı.

Fonksiyonel rinoplastide yeni yaklaşımlar

Fonksiyonel cerrahinin estetikle entegrasyonunün güncel standart haline geldiğini ifade eden Doç. Dr. Evin, "Septum deviasyonu, burun içi valv darlıkları, konka hipertrofisi gibi fonksiyonel problemler, estetik rinoplasti ile eş zamanlı olarak düzeltilmelidir. Rinoplastide burunda estetik bir iyileşme sağlarken aynı anda solunum kapasitesini artırmak, cerrahinin başarısı için kritik bir adımdır. Nazal valv açıları ve hava akımı ölçümleri artık cerrahi planlamanın önemli bir parçasıdır" sözleriyle anlattı.

Cerrahi teknikler

Gelişmiş cerrahi altyapılarla uygulanan modern yaklaşımlar arasında yapısal (structural) rinoplasti ve koruyucu (preservation) rinoplasti öne çıkıyor. Doç. Dr. Evin bu teknikleri şu şekilde özetledi:

"Yapısal Rinoplasti: Burun ucu ve dorsumun özel kıkırdak greftleriyle güçlendirilmesi, uzun dönem stabil sonuçlar sağlar."

"Koruyucu Rinoplasti: Burnun doğal anatomisinin mümkün olduğunca korunması, daha hızlı iyileşme ve daha doğal bir görünüm sunar."

Son olarak Doç. Dr. Evin, cerrahi yaklaşım seçiminde hastanın kemik yapısı, cilt kalınlığı ve fonksiyonel ihtiyaçlarının belirleyici olduğunu tekrar vurgulayarak, "Her tekniğin bilimsel olarak farklı avantajları vardır, bu nedenle analiz aşaması ameliyatın en kritik bölümüdür. Estetik ve fonksiyonel burun ameliyatları öncesi fizik muayene, sanal planlama, radyolojik görüntüleme ve endoskopik burun içi değerlendirmesi kullanılarak kişiye özel en doğal sonuçlar hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

MEDİCAL PARK ORDU HASTANESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI DOÇ. DR. NUH EVİN