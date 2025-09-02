Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Bakanı Anar Aliyev'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anar Aliyev'i Kabul Etti

Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev'i kabul etti.

Görüşmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Bakan Yardımcısı Adnan Ertem de katıldı. Buluşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Kardeş Azerbaycan ile ortak komisyon toplantıları vesilesiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine yükselen ilişkilerimiz ekonomi, sosyal politikalar ve bölgesel işbirliği alanlarında yeni ufuklara açılıyor. 8 Ağustos'ta Washington'da atılan tarihi adımın ardından Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için umutlarımız daha da artmıştır. Bölgesel barış sürecini ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesini desteklemeye devam edeceğiz. Hedefimiz, ortak kalkınmayı, beşeri bağlarımızı ve kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirerek bölgemizde barış, istikrar ve refahın hakim olmasına katkı sunmaktır."

Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği, sosyal politikalar ve bölgesel istikrar konuları ele alındı; toplantıların, ortak komisyon çalışmaları çerçevesinde ilişkileri daha da pekiştirmesi hedefleniyor.

