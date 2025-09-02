DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,93 0,51%
ALTIN
4.606,88 -0,21%
BITCOIN
4.529.906,57 -1,2%

Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Bakanı Anar Aliyev'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Bakanı Anar Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek ikili işbirliği ve bölgesel barışı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:21
Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Bakanı Anar Aliyev'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anar Aliyev'i Kabul Etti

Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev'i kabul etti.

Görüşmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Bakan Yardımcısı Adnan Ertem de katıldı. Buluşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Kardeş Azerbaycan ile ortak komisyon toplantıları vesilesiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine yükselen ilişkilerimiz ekonomi, sosyal politikalar ve bölgesel işbirliği alanlarında yeni ufuklara açılıyor. 8 Ağustos'ta Washington'da atılan tarihi adımın ardından Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için umutlarımız daha da artmıştır. Bölgesel barış sürecini ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesini desteklemeye devam edeceğiz. Hedefimiz, ortak kalkınmayı, beşeri bağlarımızı ve kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirerek bölgemizde barış, istikrar ve refahın hakim olmasına katkı sunmaktır."

Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği, sosyal politikalar ve bölgesel istikrar konuları ele alındı; toplantıların, ortak komisyon çalışmaları çerçevesinde ilişkileri daha da pekiştirmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 4), Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev'i (sol 3) kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağ 5) ile Bakan Yardımcısı Adnan Ertem (sağ 4) de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
TRT'de Mevlit Kandili: Özel Programlar ve Canlı Yayın Takvimi
3
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
4
Samsun'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan hafif ticari araç: 3 yaralı
5
Ordu Ünye'de Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
6
Kremlin: Rusya-ABD dışişleri bakanlıkları arasında yeni istişare turu planlanıyor
7
Eber Gölü'ne Giriş Yasağı: Sazlık Yangınları Afyonkarahisar'da Etkin

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter