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Cevdet Yılmaz, Çin'in Şiao Cie ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkan Yardımcısı Şiao Cie ile ikili ilişkileri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 17:25
Cevdet Yılmaz, Çin'in Şiao Cie ile Görüştü

Cevdet Yılmaz, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkan Yardımcısı Şiao Cie'yi Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao Cie'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme sırasında, bölgesel ve küresel meseleler ile ikili ilişkilerin mevcut durumu ve gelecekteki işbirliği fırsatları ele alındı.

İşbirliği Alanları Üzerine Verimli Tartışmalar

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile işbirliğini her alanda daha ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Bu kapsamda, karşılıklı yatırımlar, enerji ve ulaşım projeleri, ticaret ve turizm gibi konular üzerinde verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tarihi İpek Yolu ve Bölgesel Barış Vurgusu

Görüşmede, Tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak ortak projeler ile bölgesel barış konusundaki ortak hassasiyetlerin de önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını aktaran Yılmaz, iki ülke arasındaki işbirliğine katkılarından dolayı Şiao Cie ve heyetine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao Cie'yi kabul etti.

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