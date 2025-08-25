Cevdet Yılmaz'dan Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıldönümü Mesajı: 2053 ve 2071 Hedefleri

Cevdet Yılmaz'dan Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıldönümü Mesajı

Yılmaz'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajla, tarihî miras ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz paylaşımında, "Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında Sultan Alparslan'ı, şanlı ordusunu ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Mesajında dönemin önemine değinen Yılmaz, "1071'de Malazgirt'te başlayan kutlu yürüyüş; İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de ve İstiklal Harbi'nde aynı inançla sürdü." sözleriyle tarihsel sürekliliği vurguladı.

Yılmaz, geleceğe dönük hedeflere dikkat çekerek, "Millet olarak bugün de aynı ruhla 2053 ve 2071 hedeflerimize ilerliyoruz." diye belirtti ve mesajını "Rabb'im birliğimizi daim, yolumuzu açık eylesin." temennisiyle sonlandırdı.