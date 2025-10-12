Cevdet Yılmaz: 'Federasyon Defteri Kapandı' — Çiğköfte Kültür Festivali'nde İki Devletli Çözüm

Girne'de düzenlenen festivalde Yılmaz'tan net mesajlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adıyaman Dernekler Federasyonu ve KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği işbirliğiyle Girne Boğaz Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen "Çiğköfte Kültür Festivali"nde konuştu. Yılmaz, Adıyamanlıların KKTC'ye katkısına dikkat çekti.

"Türkiye olarak bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili politikamız çok açıktır. İki devletli bir çözümü savunuyoruz. 50 sene denenip denenip sonuç alınmayan yöntemlerin vatandaşın önüne pişirilip getirilmesini doğru bulmuyoruz. Artık federasyon defteri kapandı diyoruz." ifadelerini kullanan Yılmaz, bunun iki devletin işbirliğine engel teşkil etmediğini, çevre ve ekonomi gibi ortak konularda ilişkilerin sürebileceğini vurguladı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası platformlarda iki devletli politikayı ortaya koyduğunu hatırlatarak, Adıyamanlıların bu çözüme güçlü destek vereceğine inandığını söyledi.

Yılmaz, KKTC'nin kalkınması ve refahı için yapılan çalışmaları sıraladı: Ercan Havalimanı'nın açılması, Türk Hava Yolları ve Pegasus ile yapılan müzakereler, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve çevresindeki Millet Bahçesi projeleri, Türkiye'den getirilen içme suyu ve Mesarya Ovası'nın sulanması planları. Ayrıca okulların onarımı, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi başta olmak üzere sağlık yatırımları ve sosyal güvenlik kurumları arasında yapılacak görüşmelerden bahsetti.

Yılmaz, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarına verilen desteği de vurgulayarak, "İki devletli çözüm, Kıbrıs'ın bağımsızlığı, egemenliği milli davamız olduğu gibi, kalkınması ve refahı da milli davamızdır." dedi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere karşı uyanık olunması çağrısında bulundu.

Programa Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın katıldığı bildirildi.

Yılmaz, etkinlik sonrası restorasyonu devam eden Kırklar Türbesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 3), KTC ziyareti kapsamında Adıyaman Dernekler Federasyonu ve KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği işbirliğiyle Girne'deki Boğaz Piknik Alanı'nda düzenlenen "Çiğköfte Kültür Festivali"ne katıldı.