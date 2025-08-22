Cevdet Yılmaz: KKTC’nin kalkınması "milli davamızın parçası"

Cevdet Yılmaz: KKTC’ye yönelik destek sürdürülecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başbakan Ünal Üstel ile Ercan Havalimanı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

E-Devlet ve dijital hizmetlerde yeni adım

Yılmaz, yarın tanıtılacak olan KKTC E-Devlet Mobil Uygulama Sisteminin dijital devlet hizmetlerini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu belirterek, "Uygulama Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin günlük hayatına kolaylık sağlayacak, kamudan aldığı hizmetlere hız ve verimlilik katacaktır." dedi.

Sağlık ve altyapı yatırımları

KKTC'nin sağlık altyapısının modernizasyonuna vurgu yapan Yılmaz, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesinin temelinin atıldığını hatırlattı ve Pamuklu Devlet Hastanesinin yapımına ilişkin ihale sürecinin tamamlandığını, temelinin sonbaharda atılacağını müjdeledi. Yılmaz, "Burada detayına giremeyeceğimiz çok sayıda projeyi hassasiyetle hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, siyaset anlayışlarının hizmet odaklı olduğunu, sözden çok icraat yaptıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Lefkoşa Çevre Yolunun başkentin trafiğini rahatlattığını söyledi. Ayrıca 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda yapılan açılışlardan; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ile Yeni Maraş Sağlık Merkezinin açılışlarına dikkat çekti.

KKTC'nin kalkınması ve uluslararası statü

Yılmaz, KKTC'nin uzun yıllar maruz kaldığı izolasyonlara işaret ederek, bunun kalkınma ve gelişmeyi öncelikli kıldığını söyledi. Konuşmasında, "KKTC’nin kalkınma çabaları sadece siyasi değil iktisadi olarak da milli davamızın bir parçasıdır." vurgusunu yaptı.

Altyapı yatırımlarının yanı sıra eğitim, turizm ve teknoloji alanlarında da desteklerin süreceğini belirten Yılmaz, "Ada Kıbrıs" tanıtımlarının devam ettiğini ve hava yollarında daha uygun fiyatlı uçuşların başladığını aktardı.

İki devletli çözüm vizyonuna destek

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna destek verdiklerini belirterek, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak ada gerçekleriyle uyumlu olduğunda mümkün olacağına inandıklarını söyledi.

Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) defaatle ifade ettikleri üzere Kıbrıs'ta yeni bir müzakere süreci olacaksa bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşit iki devlet arasında yürütülecektir. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün kararlılıkla yanında olmaya, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözümü güçlü şekilde desteklemeye, KKTC'nin hak ve hukukunu savunmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkını hak ettiği mertebeye ulaştırma gayreti içerisinde çabalarımızı el ele sürdüreceğiz. Milli davamıza sahip çıkmaya, KKTC'nin bağımsız, huzurlu, güvenli ve müreffeh geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Basın toplantısına ilişkin açıklamalar, KKTC'ye yönelik devam eden projeler ve iki devletli çözüm mesajı kamuoyuna net biçimde iletildi.