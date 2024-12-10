Cevdet Yılmaz: 'Siber Güvenlik Başkanlığı'nı Kurmayı Planlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları Siber Güvenlik Başkanlığını Meclis takdiriyle hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Yılmaz, güçlü bir başkanlık oluşturarak ürünleri, firmaları, süreçleri akredite eden ve sistemleri güçlendiren bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik

Yılmaz, Şişli'de düzenlenen kongrede, geçen yıl kabul edilen 12. Kalkınma Planının yeşil ve dijital dönüşüm üzerine şekillendiğine değindi. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve toplumsal pozitif etkinin üç temel dönüşüm alanı olduğunu vurgulayan Yılmaz, sermaye piyasalarının bu dönüşümlerin itici gücü konumunda olduğunu söyledi.

Siber Güvenlik ve Çalışmalar

Yılmaz, siber güvenliğin finansal güvenlik için önemini vurgularken, şu ifadeleri kullandı: "Bu çerçevede uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Siber Güvenlik Başkanlığımızı Meclisimizin takdiriyle hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye, gerek fintech girişimleri gerekse dijital altyapıya yaptığı yatırımlarla küresel rekabette güçlü bir konuma ilerlemektedir."

Yeşil Dönüşüm ve Sosyal Adalet

Yeşil dönüşümün, ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal adaleti sağlamak için de kritik olduğunu ifade eden Yılmaz, sürdürülebilirlik ve çevresel koruma ile geleceğe iyi bir miras bırakma adına çabaların artırılması gerektiğini belirtti. Yeşil dönüşümün, finans piyasalarını derinden etkilediğini ve Türkiye'nin bu bağlamda şanslı ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

İklim Kanunu ve Emisyon Ticaret Sistemi

Yılmaz, İklim Kanunu üzerinde çalıştıklarını ve bu kanun ile Emisyon Ticaret Sistemi'ni getireceklerini açıkladı. 2026 yılında Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mevzuatı'nın devreye gireceğini hatırlatan Yılmaz, Türk sanayicisinin bu gelişmelere hazırlıklı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Nüfus Politikaları Kurulu

Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu oluşturacaklarını duyurarak, toplumun bütün kesimlerini kapsayan politikaların önemine değindi. Kadınların iş gücü piyasasına katılımının artırılması, demografik fırsat penceresinin iyi kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Geleceğe Dönük Hedefler

Yılmaz, Türkiye'nin dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm süreçlerinde lider bir ülke olma yolunda ilerlediğini belirtti. Sermaye piyasalarının gücünün hem ekonomik büyüme hem de finansal istikrar için kritik olduğunu ifade etti ve kongrede yeni fikirlerin ortaya çıkacağına inandığını söyledi.

Kongreye, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, İstanbul Valisi Davut Gül gibi pek çok davetli katıldı. Yılmaz, kongrenin sermaye piyasalarına, ekonomiye ve topluma hayırlar getirmesini diledi.