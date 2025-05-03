Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı dolayısıyla taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Yılmaz, Önder'in vefatının ardından Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne giderek, burada yakınlarıyla bir araya geldi. Aile bireylerine başsağlığı dileyen Yılmaz, bu acı kaybın ardından destek sağlamak amacıyla hastanede bulundu.

Yılmaz, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. Ziyarette, İstanbul Valisi Davut Gül de Yılmaz'a eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatından dolayı yakınlarına hastanede taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 3), TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatından dolayı yakınlarına hastanede taziyelerini iletti.