Cevdet Yılmaz, Suudi Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih'i Riyad'da kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. Future Investment Initiative Forumu kapsamında Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih'i Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kabul etti.

Görüşmenin odak noktaları

NSosyal hesabından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Yılmaz, görüşmede ülkelerimiz arasındaki ikili ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımların artırılması, Gazze'de ateşkesle başlayan yeni dönemin bölgesel yansımaları ve Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını kaydetti.

Yılmaz, forum kapsamında hükümet, iş dünyası ve teknoloji alanlarından küresel liderleri bir araya getiren verimli temasların yeni iş birliklerine vesile olmasını dilediğini belirtti ve Sayın Bakana forum kapsamındaki misafirperverlikleri ve ilişkilerimizin güçlenmesine yönelik yapıcı katkıları için teşekkür etti.

Katılımcılar

Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Mersin Milletvekili ve Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. Future Investment Initiative Forumu kapsamında, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih'i kabul etti.