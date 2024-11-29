Çevre Bakanlığı'ndan Mimar ve Mühendisler İçin Uzmanlık Çalıştayı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mimarlık ve mühendislik mesleğinde nitelikli iş gücünün artırılması ve güvenli binaların inşasına yönelik uzmanlıkların geliştirilmesi amacıyla bir çalıştay düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından İLBANK Sosyal Tesisleri'nde "Mimarlık-Mühendislik Hizmetlerinde Uzmanlık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Mimar ve mühendislerin nitelikli iş gücünün artırılması ve bu alandaki uzmanlıkların geliştirilmesi hedefiyle düzenlenen çalıştayda, sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalıştayın Açılışında Öne Çıkan Konular

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, yerel ve uluslararası alanda mimarlık ve mühendislikle ilgili son gelişmelerin tartışılacağını ifade etti. Türkiye'ye özgü bir mesleki sınıflandırma ile yeterlilik durumlarının da ortaya konulacağını belirtti.

Mühendislik ve mimarlıkta uzmanlaşmanın önemine değinen Suver, "Üzerinde kuracağımız binanın statiği, malzemenin kalitesi ve yeterliliği çok önemli. Bunları yaparız, uzmanlık getiririz, binamız sağlam olur, ancak binanın işlevselliği de bir o kadar önemlidir. Bu tasarımlar tamamen deneyime dayalı uzmanlık gerektirir.” dedi.

Depremlerde mühendislikle ilgili acı sonuçların ortaya çıkabildiğine dikkati çeken Suver, "Binaların giriş katları, ticarethane olarak tasarlanıyor ve kolonlar gelişigüzel konuyor. Sonra bir market açılıyor, kolonu kesiyorlar. İşlevselliğine engel olunuyor, güvenlik problemi ortaya çıkıyor. Biz Türkiye'de çok kaliteli mühendisler çıkarıyoruz, çok kaliteli eğitimler veriyoruz. Bu teoriyi verirken, pratiği de aynı anda vermek mümkün değil. Mezuniyet sonrası bu imkanı vermek için bir ihtiyaç hasıl olduğu açık." şeklinde konuştu.

Uzman mimar ve mühendislerin bulundukları ülkenin ve bölgenin kültürüne hakim olmasının önemine de dikkat çeken Suver, "Çalıştayda, hem yereli hem de dünyada bu konuda ne olup bittiğini dikkate alarak, kendimize özgün çözümlere varmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından İLBANK Sosyal Tesislerinde, mimarlık ve mühendislik mesleğinde nitelikli iş gücünün artırılması, güvenli binaların inşasına yönelik uzmanlıkların geliştirilmesi amacıyla "Mimarlık-Mühendislik Hizmetlerinde Uzmanlık Çalıştayı" yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından İLBANK Sosyal Tesislerinde, mimarlık ve mühendislik mesleğinde nitelikli iş gücünün artırılması, güvenli binaların inşasına yönelik uzmanlıkların geliştirilmesi amacıyla "Mimarlık-Mühendislik Hizmetlerinde Uzmanlık Çalıştayı" yapıldı.