Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a Hapis Cezası Onandı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a Hapis Cezası

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tehditle senet imzalatmak ve başkasının hesabından yakınına para aktarmakla suçlanarak yargılandığı davada, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza, istinaf mahkemesi tarafından uygun bulundu.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, 16 Mayıs tarihinde Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Aydar'a verdiği hapis cezasını hukuka uygun buldu. Bu karar, yerel mahkemeden alınan hükmü desteklemiş oldu.

Aydar'ın Kardeşi ve Amcası da Yargılandı

Kadir Aydar’ın yanı sıra, Caner Aydar ve Ertan Aydar da aynı suçlamalardan dolayı yargılanmış ve her birine 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmiştir.

Mahalli İdareler Genel Seçimi ve Mazbata İptali

2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde başkanlık koltuğuna oturan Aydar, geçmişte aldığı hapis cezaları nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilmiştir. 6 Nisan 2020 tarihinde yapılan belediye meclis oylaması ile Hülya Erdem başkanlığa getirilmiştir.

Gelecek Seçimlerde Tekrar Aday Olacak mı?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilen Aydar, bir kez daha Ceyhan Belediye Başkanlığı için yarışacaktır.