Ceyhan'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
TAG Otoyolu'nda meydana gelen kaza
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ilerleyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.