Ceyhan'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Ceyhan'da TAG Otoyolu'nda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 22:21
TAG Otoyolu'nda meydana gelen kaza

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ilerleyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

