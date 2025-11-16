Ceyhan'da Yer Fıstığı Hasadını Bırakan Çiftçi, Uçamayan Şahine Yardım Etti

Tarlada bulunan şahine ilk müdahale çiftçiden

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yer fıstığı hasadı yapmak için tarlasına giden Yusuf Bebek, tarla kenarında uçamayan bir şahin görünce hasadı bırakarak yardımına koştu.

Isırganlı Mahallesinde çiftçilik yapan Bebek, bir süre yer fıstığı hasadı yaptıktan sonra şahini fark etti. Şahinin hasta ya da yaralı olduğunu düşünen Bebek, şahini yakalayıp eliyle su içirerek kendine getirmeye çalıştı.

Hayvan bir türlü uçamayınca Bebek, durumu Adana Dağa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Yetkililer gelene kadar şahini etle besleyip baktı.

Bebek, olayı anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Bir can bir candır diyerek yer fıstığı hasadını bırakır şahine yardım etmek istedim. Önce yaralı olduğunu düşündüm. Ama baktığımda yarası olmadığını gördüm. Fakat şahin uçamıyordu. Bu nedenle yetkililere haber verdim"

Bir süre sonra görevliler şahini Bebek’ten alarak tedavi etmek üzere doğa koruma ve milli parklar müdürlüğüne götürdü.

ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE YER FISTIĞI HASADI YAPAN BİR ÇİFTÇİ, TARLADA UÇAMAYAN BİR ŞAHİN GÖRÜNCE HASADI BIRAKIP ONUN YARDIMINA KOŞTU.