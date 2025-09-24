Ceyhan Kandemir'in 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim'i Gökçeada'da İlk Gösterimini Yaptı

Ceyhan Kandemir'in 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' Gökçeada'da İlk Gösterimini Yaptı

Yönetmen Ceyhan Kandemir, Gökçeada'da çekilen uzun metraj filmi 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim''in ilk gösteriminin adada gerçekleştirildiğini açıkladı. Gösterim, Gökçeada Belediyesi'nin, adanın Lozan Antlaşması ile kazanılmasının 102. yılı etkinlikleri kapsamında yapıldı ve film ada halkıyla buluştu.

Film ve üçlemenin teması

Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada filmin, önceki yapımları 'Karla' ve 'Ruhun Lekesi''nin ardından üçlemenin son halkası olduğunu belirtti. Üçlemenin ana ekseninin insanın derin yalnızlığı olduğunu vurgulayan yönetmen, Karla karakterinin hayat yolculuğunda yaşadığı 24 saati anlattıklarını söyledi.

Kandemir, üçlemenin ilk filminde 9 yaşındaki bir kız çocuğu ile babasının kukla tiyatrosu bağlamında yaşadığı yalnızlığı anlattıklarını; ikinci filmde ise o kukla karakterlerinden birinin hikayesini Karla'nın gözünden ele aldıklarını ifade etti. 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' içinse, adada yaşayan bireylerin içinde taşıdığı minimal ama derin yalnızlık hissinin işlendiğini aktardı.

Oyuncu ve ekip

Filmin oyuncu kadrosunda Karla Kandemir, Yeliz Gerçek, Kubilay Karslıoğlu, Emre Kızılırmak, Aslıhan Kandemir, İrem Kahyaoğlu, Cansu Özdenak, Nuri Karadeniz, Celalettin Demirel, Mehmet Şimşek ve Mete Yasin Demirok yer alıyor. Yapımcılığını Cansu Özdenak ve Özkan Binol üstlendi.

Görüntü yönetmenliğini Ahmet Serdar Taşyürek, kurgusunu Yusuf Tekke, uygulayıcı yapımcılığını Mehmet Şimşek yaptı. Senaryoyu Nafiseh Laleh kaleme aldı; filmin özgün müziği ise Cahit Berkay tarafından hazırlandı. Film, ayrıca Nusret Bey Eğitim Kültür Doğa ve Tarih Dayanışma Vakfı Başkanı Nusret Avcı'nın desteğini aldı.

Çekim süreci ve yerel destek

Kandemir, Gökçeada'da çekimler sırasında yerel yönetim ve halkın sağladığı desteğin kendilerine büyük motivasyon verdiğini belirterek, 'Adanın birçok hikayesi var. Bu adanın hikayelerinin içinde mutlaka başka hikayeler de çıkacak. Üzerinde de çalışıyoruz,' dedi. Yönetmen, çekimler sırasında ekip olarak 'kendi evimizde hissettiklerini' ve bağımsız yapım olarak ticari kaygı gütmediklerini vurguladı.

Kandemir, filmin yaklaşık 35 festivali dolaştığını ve geniş beğeni topladığını; Gökçeada'daki gösterimdeki katılım ve izleyici buluşmasından mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Yorumlar ve gelecek planları

Yönetmen, Karla karakterinin 'Ben kimim?' sorusu etrafında kimlik, aidiyet ve toplum içinde mutluluğu yakalama çabasını işlediklerini söyledi. '14-9 yaşındaki çocuğun hikayesinden öte kimliklerini, kökünü sorgulayan ve toplumun içinde mutluluğu yakalamaya çalışan karakterler görüyor, bunları irdelemeye çalışıyoruz,' diye ekledi ve gelecekte benzer temalı projelere devam edeceğini belirtti.

Vakfın değerlendirmesi

Nusret Avcı, film için yaptığı açıklamada yapımın 'adanın var olduğunun bir göstergesi' olduğunu söyledi ve ekibe teşekkür etti. Avcı, Gökçeada'nın hak ettiği gelişmeyi yaşaması için destek çağrısında bulunarak, 'Ada Türkiye'nin bir yıldızı aslında. Keşfedilmemiş bir yer,' ifadelerini kullandı. Ayrıca, adada her yıl yeni etkinlikler düzenleneceğini ve daha önce konuşulan projelerin sonuçlarının birlikte takip edileceğini belirtti.

Sonuç olarak, 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' Gökçeada'da hem yerel halkla buluştu hem de ada kültürü ve yalnızlık teması üzerine odaklanan bağımsız sinema üretiminin önemini yeniden gündeme taşıdı.

Yönetmenliğini Ceyhan Kandemir'in üstlendiği uzun metraj sinema filmi "Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim" filminin ilk gösterimi, çekimlerinin yapıldığı Gökçeada'da gerçekleştirildi.