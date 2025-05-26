Ceyhan Nehri'nde Kirliliğe 10 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ceyhan Nehri'ndeki kirlilikle ilgili olarak 5'i Adana Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere toplam 11 tesise 10 milyon 30 bin lira idari ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ceyhan ve Seyhan havzalarını kapsayan geniş çaplı denetimler başlatıldı. Ekipler, Ceyhan Nehri'ndeki su kirliliği ve balık ölümleri ile ilgili incelemeler gerçekleştirdi.

Denetimler, Ceyhan Nehri'nin doğduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayarak İskenderun Körfezi'ne kadar olan alanda 21 farklı noktadan yüzeysel su numuneleri alınarak yapıldı. 2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ve yetkili çevre laboratuvarlarından toplam 6 ekiple yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, Organize Sanayi Bölgelerinin ve işletmelerin 91 tesisinde denetim yapıldı. Bu süreçte atık su deşarjı olan 31 tesisten 33 numune alındı.

Denetimlerde, Adana Büyükşehir Belediyesinin Seyhan Arıtma Tesisi'nde atık suların bir kısmının arıtılmadan deşarj edildiği ve bu suların referans değerlerini sağlamadığı tespit edildi. Ayrıca, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir atık su arıtma tesislerinden alınan numunelerin de aynı şekilde referans değerleri sağlamadığı belirlendi. Gerekli çevre izinleri olmayan tesisler arasında Seyhan, Kozan, Yüreğir ve Karataş da bulunuyor.

Adana Büyükşehir Belediyesine, 5 testteki ihlaller nedeniyle toplam 4 milyon 346 bin lira ceza uygulanırken, 6 sanayi tesisine ise yaklaşık 5 milyon 684 bin lira ceza verildi. Dolayısıyla, Ceyhan Nehri'ndeki çevre kirliliği sebebiyle 11 tesise, Çevre Kanunu kapsamında toplam 10 milyon 30 bin lira ceza kesildi.

Bakanlık ekiplerinin Ceyhan Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesine yönelik denetimlerine devam edeceği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ceyhan Nehri'ndeki kirlilikle ilgili 5'i Adana Büyükşehir Belediyesinin arıtma tesisi olmak üzere toplam 11 tesise 10 milyon 30 bin lira idari ceza uyguladı. Bakanlık ekipleri, organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri ile kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yataklarında incelemeler yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ceyhan Nehri'ndeki kirlilikle ilgili 5'i Adana Büyükşehir Belediyesinin arıtma tesisi olmak üzere toplam 11 tesise 10 milyon 30 bin lira idari ceza uyguladı. Bakanlık ekipleri, organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri ile kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yataklarında incelemeler yaptı.