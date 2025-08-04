Ceylan Ertem'in Sahiplendiği Hüzünlü Köpek, Ahbap Derneği'ne Teslim Edildi

Hakkari'de Bir Köpeğin Duygusal Hikayesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 21 Temmuz'da vefat eden Muğdat Esener'in mezarı başından günlerce ayrılmayan köpek, ünlü sanatçı Ceylan Ertem tarafından sahiplenildi. Ertem'in girişimleriyle, Ahbap Derneği gönüllüsü Recep Duman köpeği teslim aldı.

Köpeğin Yeni Yuvası İzmir

Esener'in kalp krizi sonucu vefat etmesiyle, köpeğin mezar başında beklemesi duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Barınakta bakımı yapılan köpek, gerekli işlemler tamamlandığında Ahbap Derneği gönüllüsü tarafından alındı. Duman, köpeğin yeni yuvasına götürülmesi için tüm sürecin başlatıldığını belirtti.

Duman, "Ceylan Hanım ve derneğimizin kurucusu Haluk Levent'in yardımlarıyla buradayız. Köpeği teslim aldık, kimliğini ve belgelerini çıkardık. Şimdi İzmir'e doğru yola çıkıyoruz" dedi.

Emayne Sahip Çıkan Aile

Esener'in kardeşi Enes Esener, "Ağabeyimin emanetine biz de sahip çıkabilirdik ancak şimdi gideceği yerde daha iyi şartlarda bakılacak. Emanet emin ellere teslim edildi" ifadelerini kullanarak köpeğin yeni yolculuğuna dair duygularını aktardı.

Muğdat Esener'in Vefatı

27 yaşındaki Muğdat Esener, Van'da geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yaşamını yitirmiş, cenazesi 21 Temmuz'da Yüksekova'daki Akocak köyü mezarlığında toprağa verilmişti. Sahibinin mezarından ayrılmayan köpeği görenler, bu duruma tanıklık ederek hüzünlenmişti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vefat eden sahibi Muğdat Esener'in mezarı başından günlerce ayrılmayan ve sanatçı Ceylan Ertem tarafından sahiplenilen köpek, Ahbap Derneği gönüllüsüne teslim edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vefat eden sahibi Muğdat Esener'in mezarı başından günlerce ayrılmayan ve sanatçı Ceylan Ertem tarafından sahiplenilen köpek, Ahbap Derneği gönüllüsüne teslim edildi.