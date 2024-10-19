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Ceza İnfaz Sisteminde Yenilikçi Değişiklik İhtiyacı

Hukukçular, ceza infaz sistemindeki eksikliklerin toplumda cezasızlık algısı yarattığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:04
Ceza İnfaz Sisteminde Yenilikçi Değişiklik İhtiyacı

Ceza İnfaz Sisteminde Yapılması Planlanan Değişiklikler

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı: "Bazı insanlar suç işledikleri halde cezaevine girmiyorlar. Bu durumu göz ardı edememeliyiz."

MUSTAFA HATİPOĞLU - Cezaların yetersizliği ve cezalar karşısında toplumda oluşan güvensizlikle ilgili hukukçular önemli değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde bazı kişilerin birçok suç kaydının bulunmasına rağmen cezaevinde olmaması, toplumda ceza yasalarının yeterliliği konusunda tartışmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cezaevi ile ilgili yapılan düzenlemelerin toplumda infiale yol açtığını belirtirken, suçlarla daha etkin mücadele etmenin yolunun yeni ceza infaz yasalarıyla mümkün olduğunun altını çizdi. Ceza türlerine göre daha caydırıcı politikaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, cezasızlık algısının toplumda huzursuzluğa yol açtığını ifade ederek, ceza alt sınırlarının düzenlemesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ceza İnfaz Sisteminde Cezasızlık Algısı

Yasin Şamlı, ceza infaz sistemini ve yapılması planlanan yenilikleri değerlendirirken, "Cezasızlık algısı toplumda infiala neden oluyor. Suç işleyenlere karşı dolaylı bir cezasızlık söz konusu." şeklinde konuştu. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi kararların da bu algıyı pekiştirdiğini sözlerine ekledi.

Şamlı, aynı zamanda, "Cezalarını çekmeyen suçlular, topluma karşı daha fazla suç işleyerek zarara yol açıyorlar. Bu yüzden infaz yasalarında önemli değişiklikler yapılması kaçınılmaz." dedi.

Ceza İnfaz Yasasının Yeniden Gözden Geçirilmesi

Baro Başkan Adayı Ahmet Yılmaz, toplumda 'suçlular cezalandırılmıyor' gibi algıların adalet sistemine olan güveni zedelediğini ifade etti ve ceza infaz yasasının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca, ceza sisteminin sadece cezaları artırarak değil, derinlemesine bir çalışma ile ıslah edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cezaevleri ve Yargılama Süreleri Üzerine Tespitler

Avukat Fatma Koç, cezaevlerinin doluluk oranlarının ve mevcut sistemin yetersizliğinin toplumsal algıyı etkilediğini bildirerek, cezaevlerinin artırılmasının çözüm olabileceğini öne sürdü.

Avukat Emrah Golgiyaz ise, uzun süren yargılamaların tutuksuz yargılamalara yol açtığını ve bu durumun ceza infaz sisteminin etkililiğini azalttığını belirtti.

Avukat Ümmügülsüm Demirkıran, hukukçular olarak sistemde yapılacak değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, bu değişimlerin toplumsal algıyı olumlu yönde etkileyeceğine inandığını dile getirdi.

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