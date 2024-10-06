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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Fransa Ziyaretine İptal Sinyali

Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa ziyaretini iptal edebileceğini belirtti. Gerilimler ve tarihsel meseleler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 23:01
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Fransa Ziyaretine İptal Sinyali

Cezayir Cumhurbaşkanı, Fransa Ziyaretini İptal Edebilir

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Orta Çağ'a atıfta bulunarak, "Canossa'ya gitmeyeceğim" diyerek yaz aylarında planlanan Fransa ziyaretini iptal edebileceğine dair ipuçları verdi. Bu ifade, af dilemek için ayağına gitmeme anlamına geliyor.

Fransa ile Cezayir Arasında Gerilim

Cezayir ve Fransa arasında özellikle Batı Sahra meselesi nedeniyle süregelen bir gerilim mevcut. Tebbun'un ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceği merakla bekleniyordu. Yerel medya ile yaptığı görüşmede, ziyarete ilişkin soruya verdiği yanıt, Fransa'ya gitme düşüncesinin kapsamında olduğuna dair yorumlar doğurdu.

Tarihsel Meseleler Üzerine Düşünceler

Tebbun, Cezayir ve Fransa arasında sürekli tartışılan sömürge dönemine ait konulara da değindi. Ortak komitenin başlangıçta iyi çalıştığını ancak Cezayir'e nefret duyan bir Fransız azınlığın müdahalelerinin etkili olduğunu belirtti. Tebbun, "Tarihsel gerçeğin kabul edilmesini istiyoruz. Cezayir ile ilgili yalanlar kabul edilemez" dedi.

Geçmiş Ziyaretler ve Tarihi Sorunlar

Cumhurbaşkanı Tebbun, 2019'dan bu yana Fransa'ya herhangi bir ziyaret gerçekleştirmedi. Mayıs 2023'teki Paris ziyareti, önce Haziran'a, ardından da 2024 sonbaharına ertelenmişti.

Fransa'nın Fas'ın Batı Sahra üzerindeki özerklik planına verdiği destek, Cezayir hükümeti tarafından büyük bir üzüntü ile karşılandı. Bu olayın ardından Cezayir, Paris Büyükelçisini geri çekme kararı aldı.

Fransa'nın Cezayir ile olan tarihi meseleleri çözmede isteksizliği, iki ülke arasında daha fazla gerilime yol açıyor. Arşiv belgelerinin iadesi, nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ve kaybolan Cezayirli bireylerin durumu bu sorunlar arasında yer alıyor.

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