Cezayir'de Türkiye'nin 101. Yılı Kutlandı

Cezayir'deki Kutlamalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Cezayir'de düzenlenen özel bir resepsiyonla coşkuyla kutlandı.

Önemli İsimler Katıldı

Etkinlik, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Cezayir Ulaştırma Bakanı Muhammed Habib Zahana, onur konuğu olarak davet edildi. Yaklaşık 500 kişi, ülkedeki diplomatik misyonlar, yerel önde gelen isimler ve Türk vatandaşları arasında yer aldı.

İstiklal Marşı ve Video Mesaj

Resepsiyon, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla devam etti.

Büyükelçi Küçükyılmaz'ın Açıklamaları

Büyükelçi Küçükyılmaz, konuşmasında Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğiyle elde edilen bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferi olduğunu ifade etti.

Cezayir’in sömürgecilikle mücadelesinin, Türkiye ile benzer bir kader paylaştığını vurgulayan Küçükyılmaz, iki ülkenin iş birliğinin özellikle Filistin meselesinde kendini gösterdiğini belirtti.

İsrail'in Saldırıları Üzerine Yorumlar

Küçükyılmaz, İsrail'in sınırları aşan eylemlerine dikkat çekerek, uluslararası toplumun bu konuda kayıtsız kalmasını eleştirdi. "Katledilen Filistinliler, eğer İsrailli olsaydı dünya yine sessiz mi kalacaktı?" şeklinde bir soru yöneltti.

Ticaret İlişkileri ve Yatırımlar

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin 2023 yılı itibariyle 6,3 milyar doları aştığını açıklayan Küçükyılmaz, Cezayir'de 6 milyar doları geçen Türk yatırımlarının, iki ülkenin belirlediği 10 milyar dolarlık hedefe katkı sunduğunu dile getirdi. Ayrıca Cezayir'de faaliyet gösteren yaklaşık 1600 Türk firmasının varlığına dikkat çekti.

Sanat Performansları

Etkinlikte, Türkiye'den gelen ney, ebru ve hat sanatçılarının performansları büyük ilgi gördü. Ayrıca "Cezayirli Teslim" adlı müzik grubu, Cezayir ve Türkiye milli marşlarını seslendirdi ve Türk, Cezayir ile Endülüs eserlerinden oluşan bir repertuvar sundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Cezayir'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Cezayir Ulaştırma Bakanı Muhammed Habib Zahana onur konuğu olarak katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Cezayir'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Cezayir Ulaştırma Bakanı Muhammed Habib Zahana onur konuğu olarak katıldı.