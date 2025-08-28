Cezayir'den BM'de Sert İddia: İsrail, Gazze'de Filistinli Gazetecileri Kasten Öldürüyor

BM Güvenlik Konseyi oturumunda ağır suçlamalar

Ammar Bin Cami, ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin katıldığı oturumda, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi. Bin Cami, konuşmasında ağırlıklı olarak öldürülen gazeteciler üzerinden İsrail'in niyetine dikkat çekti.

Bin Cami, Gazze'de yaşanan acıların 'akıl almaz bir barbarlık seviyesine' ulaştığını belirterek, İsrail makamlarının bölgedeki gerçekleri gizlemeye çalıştığını ve bu amaçla uluslararası gazetecilerin girişini yasakladığını, Filistinli gazetecileri kasten hedef alıp öldürdüğünü ifade etti.

Gazze'de saldırılar sonucu 246 gazetecinin öldüğünü açıklayan Bin Cami, oturumda şu örneklere yer verdi: '10 Ağustos'ta İsrail ordusu, kameralarından başka silahları olmayan 6 gazeteciyi öldürdü. Dünya ve BMGK kılını bile kıpırdatmadı ve İsrail aynı eylemleri tekrarladı.'

Bin Cami, ayrıca geçen pazartesi günü Nasır Hastanesinde aralarında 33 yaşında genç ve güzel bir anne olan gazeteci Meryem Ebu Dekka'nın da bulunduğu 5 gazetecinin öldürüldüğünü, Ebu Dekka'nın silahının basın yeleği ve fotoğraf makinesi olduğunu vurguladı. Oturumda Ebu Dekka'nın fotoğrafını gösterip, ölmeden önce oğluna yazdığı vasiyeti de okudu.

Bin Cami, Gazze'deki kıtlığa da dikkat çekerek, 'Gazze'deki cehennem tarif edilemez ve şimdi bu cehennem İsrail eliyle büyük bir kıtlığa dönüştü. Hızlı ve somut bir adım atılmazsa bu kıtlık önümüzdeki ay daha da şiddetlenecek. Sahte yardımlarla bu kıtlık gizlenemez' uyarısında bulundu.

Konuşmasını, Gazze'de işgali sona erdirmenin tek yolunun kalıcı ve koşulsuz ateşkes olduğunu belirterek tamamladı.

Nasır Hastanesi saldırısı ve kayıplar

İsrail ordusu, 25 Ağustos'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti. Gazze Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP gibi kuruluşlarda çalışan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'ten Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.

Gazze hükümetinin Medya Ofisi ise 7 Ekim 2023'ten bu yana 246 gazetecinin öldüğünü duyurmuştu.