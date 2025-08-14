Cezayir Hava Yolları Beyrut Seferlerine Yeniden Başladı

Cezayir Hava Yolları (Air Algerie), İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık bir yıl süren aranın ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’na ilk seferini düzenledi.

Ziyaret ve Verilen Söz

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, bu adım, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un temmuz ayı sonunda gerçekleştirdiği resmi ziyarette Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’a verdiği söz doğrultusunda atıldı.

Lübnan’ın Cezayir Büyükelçisi Muhammed Hasan, Cezayir’deki görevini tamamlamasının ardından söz konusu uçakla ülkesine ulaştı.

30 Temmuz tarihinde Cezayir, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un talimatıyla Air Algerie’nin iki hafta içinde Lübnan’a uçuşlarının yeniden başlaması yönünde açıklama yapmıştı. Ancak Air Algerie, 2 Ağustos 2024’te "Lübnan’a gidiş geliş uçuşlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını" açıklamıştı. Bu karar, o dönemde Hizbullah ile İsrail arasındaki saldırıların artacağı beklentileriyle eş zamanlı alınmıştı.