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Cezayir, Lübnan’dan 306 Vatandaşını Tahliye Etti

Cezayir, Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle 306 vatandaşını güvenli bir şekilde tahliye etti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:47
Cezayir, Lübnan’dan 306 Vatandaşını Tahliye Etti

Cezayir'den Lübnan'a Tahliye Operasyonu

Cezayir, Lübnan'ın içinde bulunduğu zor koşullar nedeniyle 306 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu. Bu tahliye işlemi, Cezayir Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı bir açıklama ile kamuoyuna iletildi.

Tahliye Süreci ve Güzergah

Açıklamada, Cezayir vatandaşlarının öncelikle Beyrut’tan Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaştırıldığı, oradan da Cezayir’e geri getirildiği bildirildi. Cezayir’in devlet televizyonunun aktardığına göre, bu tahliye işlemi sabah saatlerinde gerçekleştirildi ve ikinci kez düzenleniyor.

İlerleyen Süreçte Yeni Tahliyeler Olabilir

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, gelecekte gerekli görülmesi durumunda Lübnan'dan yeni tahliye operasyonlarının düzenlenebileceğini açıkladı. Ülkenin zor durumdaki vatandaşlarının güvenliği öncelikli hedef olarak belirlendi.

İsrail-Lübnan Çatışması ve Genel Durum

İsrail ordusunun, 23 Eylül 2023'te Lübnan-İsrail sınırında Hizbullah ile artan çatışmaları sonrasında, başkent Beyrut'u hedef alan hava saldırıları düzenlemesi, birçok ülkenin Lübnan’daki vatandaşlarını tahliye etmesine neden oldu. 8 Ekim'den itibaren devam eden saldırılar sonucunda Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 bin 169 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu ölümler arasında çocuklar ve kadınlar da yer almakta.

Yerinden Olma ve Göç Dalgalanması

İsrail bombardımanları sebebiyle çok sayıda kişi yerinden oldu. Özellikle ülkenin güney kesimlerinden Beyrut’a ve kuzeye doğru meydana gelen büyük bir göç dalgası gözlemlenirken, Suriye’ye doğru da 10 binlerce kişinin göç ettiği bildiriliyor.

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