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Cezayir, Macron'un Sansal Açıklamalarını Reddetti

Cezayir, Cumhurbaşkanı Macron'un Boualem Sansal'ın tutuklanmasına ilişkin açıklamalarını iç işlerine müdahale olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:21
Cezayir, Macron'un Sansal Açıklamalarını Reddetti

Cezayir'den Macron'a Sert Tepki

Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayirli yazar Boualem Sansal'ın tutuklanmasına yönelik eleştirilerini reddetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Macron'un ifadeleri Cezayir'in iç işlerine yapılan bariz ve kabul edilemez bir müdahale olarak nitelendirildi. Açıklamada, bu söylemlerin sadece kınanabileceği ve reddedilebileceği vurgulandı.

Macron'un Açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'te düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda Sansal'ın Kasım ayında Cezayir'deki havalimanında tutuklanmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Macron, ''Cezayir halkını ve tarihini sevenler olarak, Cezayir hükümetine Sansal'ı serbest bırakma çağrısında bulunduklarını'' belirtti.

Sansal'ın Geçmişi ve Tutuklanması

Boualem Sansal, Fransa'ya gitmeden önce Cezayir Sanayi Bakanlığı'nda üst düzey bir görevde bulunmuş ve Fransa'da çeşitli düşüncelerini dile getirmiş bir yazardır. Sansal, Cezayir'e döndükten sonra, Batı Cezayir'deki bazı vilayetlerin tarihine dair yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanmıştı. Ancak Cezayir yargısı, tutuklanma gerekçesine dair herhangi bir açıklama yapmamıştır.

Cezayir Meclisi'nden Destek

Cezayir Meclisi, Ulusal Halk Meclisi'nin yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerinin, Cezayir'in iç işlerine açık bir saldırı ve ülkenin egemenliğine zarar verme girişimi olduğunu duyurdu.

Cezayir hükümeti, uluslararası basında yer alan bu tür yorumların, ülkenin yasalarına ve ulusal bütünlüğüne aykırı olduğunu vurguladı.

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