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Cezayir Meclisi'nden Macron'a Sert Tepki: Müdahale Suçlaması

Cezayir Meclisi, Macron'un yazar Sansal’ın tutuklanmasıyla ilgili açıklamalarını ülkenin iç işlerine müdahale olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:32
Cezayir Meclisi'nden Macron'a Sert Tepki: Müdahale Suçlaması

Cezayir Meclisi, Macron'u İç İşlerine Müdahale ile Suçladı

Cezayir Meclisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayirli yazar Boualem Sansal'ın tutuklanmasına ilişkin eleştirilerini sert bir dille yanıtladı. Meclis, Macron'un açıklamalarını ülkenin iç işlerine açık bir müdahale olarak değerlendirdi.

Ulusal Halk Meclisi'nden Yanıt

Parlamentonun ilk kanadı olan Ulusal Halk Meclisi, Meclis Başkanı İbrahim Bugali başkanlığındaki bir toplantının ardından Macron'un söz konusu beyanına yazılı bir açıklama ile karşılık verdi. Yapılan açıklamada, “Fransız Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzca sarf ettiği sözler, Cezayir'in iç işlerine doğrudan müdahale ve ülkemizin egemenliğine zarar verme teşebbüsüdür,” ifadeleri kullanıldı.

İmajı Karalama Girişimi

Ayrıca, Macron'un bu açıklamalarının “Cezayir'in ve onun egemen kurumlarının imajını zedelemeye yönelik açık bir girişim” olduğu vurgulandı. Cezayir, geçmişte Fransız sömürgesi döneminde yaşadığı ciddi insan hakları ihlallerine atıfta bulunarak, “İnsan hakları ve özgürlükler alanındaki dış müdahaleleri kesinlikle reddediyoruz” ifadesini kullandı.

Uluslararası İlişkilerde Saygı Çağrısı

Meclis, Fransa'ya karşılıklı saygıya dayalı uluslararası ilişkiler kuralları çerçevesinde hareket etme çağrısında bulundu. Macron, geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen Büyükelçiler Konferansı sırasında, Cezayir'deki Sansal’ın tutuklanmasına yönelik açıklamalar yapmış, bu durumun Cezayir'in onurunu zedelediğini belirtmişti.

Sansal'ın Tutuklanma Süreci

Yazar Boualem Sansal, 1990'ların sonları ile 2000'lerin başında Cezayir Sanayi Bakanlığı'nda görev yaptıktan sonra, Fransa'da yaşadığı süre zarfında sahip olduğu düşünceleriyle dikkat çekmişti. Cezayir'e döndükten birkaç gün sonra, Fransızların 1830'da Cezayir'i işgal etmeden önce Batı Cezayir'in Fas toprakları olduğunu iddia eden açıklamalarının ardından tutuklanmıştı. Cezayir yargısı, Sansal’ın tutuklanma gerekçesi ile ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştır.

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