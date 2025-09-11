Charlie Kirk Utah'taki Silahlı Saldırıda Öldü — Trump ve İsrail Desteğiyle Tanınıyordu

Charlie Kirk, Utah'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti; Turning Point USA kurucusu, Donald Trump ve İsrail yanlısı duruşuyla tanınıyordu.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 00:21
Charlie Kirk Utah'taki Silahlı Saldırıda Öldü — Trump ve İsrail Desteğiyle Tanınıyordu

Charlie Kirk Utah'taki silahlı saldırıda hayatını kaybetti

ABD'de uğradığı silahlı saldırıda ölen, gençler arasında muhafazakar fikirlerin yükselişiyle tanınan Charlie Kirk, kamuoyunda hem Başkan Donald Trump hem de İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Kısa öz geçmiş ve Turning Point USA

1993 doğumlu Kirk, özellikle üniversite kampüslerinde düzenlediği etkinliklerle gençleri Cumhuriyetçi Parti çevresine kazandırmayı hedefledi. 18 yaşındayken üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı Turning Point USA isimli kar amacı gütmeyen kuruluşu kurdu.

Kirk, televizyon yorumları, podcast yayınları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi; göç, silah hakkı ve aile değerleri gibi konularda sert açıklamalarıyla öne çıktı. Etkinliklerinde sıkça vurguladığı ifade şu şekildeydi: Silah sahibi olma hakkı, ayrıcalık değil, bir haktır ve hükümet bu hakkın önüne geçmemeli.

Kirk'ün sosyal medya etkisi de büyüktü: X platformunda 5,2 milyon takipçi, TikTok'ta ise 7,3 milyon takipçisi bulunuyordu.

Trump ile ilişkisi

Kirk, 2016 başkanlık seçimlerinden bu yana Donald Trump'ın güçlü destekçileri arasında yer aldı. Turning Point USA'in üniversite etkinlikleri ve dijital kampanyaları, Trump'ın genç seçmenlerle kurduğu bağta önemli rol oynadı. Trump, Kirk'ten övgüyle bahsederken, Kirk de Trump'ı "Amerikan değerlerini savunan lider" olarak nitelendirmişti.

İsrail yanlısı duruşu ve tartışmalı söylemleri

Kirk, ABD'deki muhafazakar çevrelerde yaygın olan İsrail yanlısı tutumun güçlü savunucularından biriydi. Hem kişisel açıklamalarında hem de Turning Point USA etkinliklerinde İsrail'in "ABD'nin en yakın müttefiki" olduğunu vurguladı. Ayrıca Kirk, Filistin'in varlığını reddederek bu bölgenin tarihsel olarak Yahudi toprakları olduğunu iddia etmişti.

Saldırı ve siyasilerden gelen tepkiler

Aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, ABD'nin Utah eyaletinde bir üniversitede düzenlenen etkinlikte silahlı saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi. Donald Trump, konuya ilişkin olarak kendi Truth Social hesabından Kirk'in öldüğünü duyurdu.

Olay sonrası tepkiler arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yer aldı; Netanyahu, Kirk için dua ettiğini belirtti.

Charlie Kirk'ün ölümü, ABD iç siyasetinde ve kampüslerdeki tartışmalarda derin yankı uyandırdı. Gelişmeler kamuoyu ve siyasi çevreler tarafından yakından takip ediliyor.

