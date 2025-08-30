DOLAR
Chicago'da Johnson'dan Trump'ın ulusal muhafız planına karşı kararname

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:26
ABD'de Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, Başkan Donald Trump'ın kente ulusal muhafızlar konuşlandırarak yapmayı planladığı göçmen karşıtı operasyonlara karşı nasıl direneceğine dair planları açıklayan bir kararname yayımladı.

Johnson'ın açıklamaları

Kararnameyi imzalamadan önce medyaya konuşan Johnson, Trump yönetimine tepki gösterdi. Johnson, "Askerileştirilmiş göçmenlik uygulamaları görebiliriz. Ulusal Muhafız birlikleri de görebiliriz. Hatta sokaklarımızda aktif görevdeki askerler ve silahlı araçlar bile görebiliriz. Biz bunu talep etmedik. Halkımız bunu talep etmedi, ancak yine de buna yanıt vermek zorunda kalıyoruz." dedi.

Kararnamenin içeriği ve yetki talimatları

CNN'nin haberine göre kararnamede, şehrin kurumlarına ve kolluk kuvvetlerine "federal hükümetten artan tehditlere" karşı rehberlik ve talimat sağlandığı belirtildi. Kararname, Chicago polisinin "Sivil göçmenlik uygulamaları da dahil olmak üzere ortak kolluk kuvvetleri devriyelerinde, tutuklama ve diğer benzeri operasyonlarında federal ajanlarla işbirliği yapmayacağını" teyit ediyor.

Ayrıca belediye departmanlarına, Chicagoluların haklarını ihlal eden federal hükümetin koordineli çabalarına karşı "mevcut tüm yasal yolları kullanmaları" talimatı verildi. Kararnamede federal görevlilere yönelik olarak da operasyonları sırasında maske takmaktan kaçınmaları, vücut kameraları kullanmaları ve kendilerini halka isim ve rozet numaralarıyla tanıtmaları isteniyor.

Trump'ın hamlesi ve yerel tepkiler

Trump, 11 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında başkent Washington D.C.'de güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi tedbir aldıklarını duyurmuş; Chicago ve New York'ta da benzer "suçla mücadele" hamlelerine hazırlandıklarını açıklamıştı. Washington D.C.’ye ulusal muhafızları konuşlandıran Trump, bu hafta Chicago'da meydana gelen şiddet olaylarını gerekçe göstererek Illinois Valisi JB Pritzker ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ı eleştirmiş ve göçmen karşıtı operasyonlar için kente ulusal muhafızları gönderebileceğini belirtmişti.

Belediye Başkanı Johnson ise Trump'ın federal asker gönderme planını kınayarak, "Bu açıkça anayasaya aykırı. Yasadışı ve maliyetli. Şehirlere asker göndermek toplum güvenliğini sağlamanın bir yolu mu? Kesinlikle hayır." ifadelerini kullandı. Kararname ayrıca Trump'tan Chicago'ya askeri güç konuşlandırmaktan vazgeçmesi çağrısını da yineliyor.

Kararname, federal yetkililerle olası çatışma ve hukuki süreçlere karşı Chicago yönetiminin izleyeceği pozisyonu ve yerel koruma önlemlerini netleştiriyor.

