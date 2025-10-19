CHP Afyonkarahisar 39. Olağan İl Kongresi: Hasan Karadeniz İl Başkanı Seçildi

CHP Afyonkarahisar 39. Olağan İl Kongresi: Hasan Karadeniz başkan seçildi

Kongrede gerginlik, Köksal'ın iddiaları ve oy dağılımı

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Hasan Karadeniz seçildi. Kentteki bir termal otelde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın üstlendiği kongrede faaliyet raporları ile gelir-gider tabloları okundu ve oylandı. Yalım, İl Başkanı Faruk Duha Erhan'ın konuşmasının ardından kongrenin basına kapalı devam edeceğini açıkladı.

Bazı basın mensupları ve delegelerin itirazı üzerine Yalım, il başkan adaylarıyla yapılan görüşme sonrası kongrenin medya mensupları tarafından takip edilebileceğini belirtti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kongrede yaptığı konuşmada, yerel seçimleri kazandıktan sonra parti içinden kendisine yönelik suçlamalar ve kumpas iddiaları olduğunu söyledi. Köksal konuşmasında, "Parti içi mücadeleyi gördük siyasi rekabeti gördüm de bu kadar iftira atılanını, kumpas kurulanı..." ifadelerini kullandı.

Köksal, mevcut başkan Faruk Duha Erhan'ı süreçte yanında olmadığı gerekçesiyle eleştirerek şunları söyledi: "Ama parti içi mücadeleyi gördük. Siyasi rekabeti gördüm de bu kadar iftira atılanını, kumpas kurulanı görmedim. Ama alnımız ak, başımız dik. Benim suçum 74 yıl sonra alınamaz denilen Afyonkarahisar Belediyesi'ni kazanmak mıydı arkadaşlar? Söyleyin benim suçum ne? Bu kadar çok üzerime gelinmesinin ve iftira atılmasının sebebi ne soruyorum? Dışardaki adam saldırıyor. Bu siyasetin doğası. Ama içerideki nedir?"

Köksal, yıllarca siyaset yaptığını, rekabet içinde olduğunu ancak hiç kimsenin ailesine, eşine ve dostuna iftira atılmadığını vurguladı. Kendisinin ailesine iftira atanlar, kumpas kuranlar ve sessiz kalanlarla aynı yolda yürüyemeyeceğini belirten Köksal, "Belediye başkanı olarak, suçum projelerimi hayata geçirmek için gece gündüz çalışıp bu partinin emrinde hizmet etmek mi arkadaşlar? Benim günahım ne? Bir bitmediler arkadaş. Yeter artık. Eleştireceksen, siyaseten eleştir." dedi.

Bazı ilçe belediye başkanları, delegeler ve başkan adaylarının konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Seçimde mevcut başkan Faruk Duha Erhan, Hasan Karadeniz ve Ömer Akyıldız'ın listeleri yarıştı. Hasan Karadeniz'in konuşması sırasında bazı delegelerin tepkisi nedeniyle gerginlik ve arbede yaşandı.

Kongrede 365 delege oy kullandı. Seçimde 223 oy alan Hasan Karadeniz, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığına seçildi. Mevcut başkan Faruk Duha Erhan 118 oy, Ömer Akyıldız 20 oy alırken 4 oy geçersiz sayıldı.

Kongreye belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Hasan Karadeniz (sağda)seçildi.