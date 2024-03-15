CHP binasında para sayma görüntüleri soruşturmasında gelişme: Paraları kimin getirdiği ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu yaşanan facianın ardından, şimdi de parti binasında para sayma görüntüleri gündeme oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerde geçen isimlerin ifadeleri alındı.

Soruşturma kapsamında ifade veren CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz, İstanbul Adalet Sarayı'nda soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında kameralara yansıyan para sayma görüntüleri incelenirken, paraları parti binasına getiren kişinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş olduğu belirlendi.

Soruşturmanın devamında, İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ifadesinin alınacağı öğrenilirken, paraların kaynağının neresi olduğu ve ne amaçla getirildiğine ilişkin soruların yöneltilmesi bekleniyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibi avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen olayda, paraları ofise getiren kişinin İmamoğlu'nun kasası olarak tabir edilen Fatih Keleş olduğu öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından soruşturma, paraların kaynağını ve amaçlarını aydınlatmaya yönelik devam ediyor.