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CHP, Bodrum'da İstişare Kampı Düzenleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi, 11-13 Ekim'de Bodrum'da 81 il başkanıyla bir istişare kampı gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:20
CHP, Bodrum'da İstişare Kampı Düzenleyecek

CHP, Bodrum'da İstişare Kampı Düzenliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Muğla'nın Bodrum ilçesinde 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği kamp için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu etkinlikte, 81 il başkanı, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri bir araya gelecek.

Parti Teşkilatının Beklentileri Gözden Geçirilecek

Elde edilen bilgilere göre, dağıtılan programda, kamp sırasında seçime dönük CHP teşkilatının faaliyetleri değerlendirilecek. Ayrıca, genel başkan yardımcıları, kendi alanlarındaki gelişmelerle ilgili sunumlar yaparak, il başkanlarını bilgilendirecek.Kampın Öne Çıkan Konuları

İl başkanları, kentlerindeki faaliyetleriyle ilgili de bilgi paylaşacak. CHP'li belediyeler ve parti örgütlerinin işbirliği içinde çalışmalarını yürütmesi için öneriler sunulacak. Ayrıca, partinin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda başlatılan yeni parti programı için de öneriler değerlendirilecektir.

Danışma Kurulları Oluşturulacak

Bu bağlamda, genel merkez tarafından il başkanlarına gönderilen yazıyla, 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanan yeni parti programı için danışma kurulları oluşturulacak. Bu kurullar, önceki tüzük hazırlıklarında olduğu gibi teşkilatların görüşlerini toplayarak, parti programının şekillenmesine katkıda bulunacak.

CHP Genel Başkanı'nın Mesajları

Etkinliğin son gününde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il başkanlarına önemli mesajlar verecek. Bu mesajlar arasında, yeni parti programı, olası erken seçimler, yerel yönetimler ve teşkilatların çalışmaları bulunacak.

Bu kamp sayesinde, CHP'nin 81 il teşkilatı için bir yol haritası oluşturulması planlanıyor.

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