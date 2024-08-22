CHP 'Çiftçi ve Üreticilerin Yanında Olacak'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Gaziantep'te Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Gaziantep'te düzenlediği basın toplantısında çiftçi ve üreticilerin destekleneceğini ifade etti. Adem, il başkanlığı ile birlikte milletvekillerinin çiftçilerle bir araya geldiğini belirterek, bu buluşmanın önemine dikkat çekti.

Çiftçilerin Yeteneklerine Güveniyoruz

Adem, toplantıda yaptığı konuşmada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep'te miting yapma kararı aldı. Bu kapsamda bugün burada çiftçilerle bir araya geliyoruz," dedi. Çiftçilerin üretkenliğine vurgu yaparak, "Bizim çiftçilerimiz zeki, akıllı ve her türlü ürünü üretebilecek kapasiteye sahip. Ancak yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçilerimizi ithalat lobisine mahkum etmiş durumdayız. Biz çiftçi ve üreticilerimizin yanında olmaya kararlıyız," şeklinde sözlerini sürdürdü.

Bölgesel Mitingler Devam Edecek

Erhan Adem, ilerleyen dönemlerde daha fazla bölgesel miting yapılacağını belirterek, tarımdaki sorunların sürdüğünü ve bu konuda mücadelelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem (ortada), Gaziantep'te partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen (sağ 2), Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz (solda), İl Başkanı Reis Reisoğlu (sağ 3) ile partililer katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem (ortada), Gaziantep'te partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen (sağ 2), Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz (solda), İl Başkanı Reis Reisoğlu (sağ 3) ile partililer katıldı.