CHP Dava Sürecini Yakından Takip Ediyor

CHP, Kayseri'deki Saldırı Davasını Takipte

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kayseri'de bir belediye meclis üyesi adayının silahla yaralandığı olaya ilişkin davanın ilk duruşmasını takip etti.

Duruşmadan Açıklamalar

Yücel, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası yaşanan saldırıyı kınadı. Şerafettin Bahadır'ın, seçim sonuçlarını kabullenemeyen kişiler tarafından hedef alındığını belirtti.

Alçakça Saldırıya Tepki

Olayın, seçimi kaybeden eski belediye başkanının kardeşi ve yeğeni tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Yücel, "Bu alçakça saldırıyı bir kez daha buradan kınıyoruz ve lanetliyoruz" dedi.

Hukuki Süreç ve Takip Vurgusu

Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağını vurgulayarak, "Kayseri'de mafyacılık oynayan şehir eşkıyalarına asla pabuç bırakmayacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

Şerafettin Bahadır'ın Duruşması

Duruşmaya tekerlekli sandalye ile katılan Şerafettin Bahadır, "Bize yapılan bir haksızlık var. Bunun ceremesini de hep beraber çekiyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Parti Üyelerinin Destek Gösterisi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ve diğer partililer, Bahadır'a destek için adliyeyi ziyaret etti.