CHP'de Disiplin Süreci: Üç İsim Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Manavgat'ta yaşanan gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, "Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ün kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş, Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri de askıya alınmıştır," dedi.

15 Temmuz'u Unutmadık

Yücel, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlatarak, "CHP'nin 9 yıl önce nasıl darbenin karşısında demokrasiden yana durduysa, bugün de aynı noktada durduğunu" belirtti. 15 Temmuz'da şehit olanları rahmetle anarken, gazilere de teşekkür etti.

CHP ve Yargı Darbesi İddiası

Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti grubunun darbe haberini alarak TBMM'ye gidenler arasında yer aldığını hatırlatarak, "Ancak bugün, Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğindeki CHP yargı darbesiyle karşı karşıya. Millet iradesi gasbedilmekte," ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya Yangını ve FETÖ İddiaları

Bolu Kartalkaya'daki yangınla ilgili yargılamanın başladığını hatırlatan Yücel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a eleştirilerde bulunarak, yangın faciasının sorumlularının yargı önünde hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi. LGS kapsamındaki merkezi sınavda yaşanan soru paylaşımını da eleştirerek, "Bu olayın ciddiyetle ele alınması gerekir," dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı'na Dikkat

Yücel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in duruşmasını hatırlatarak, hakkında verilen tutuklama kararını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak bu kararın geç kalmış bir karar olduğu vurgusunu yaptı.

Yolsuzluk ve Rüşvet Kumpası

Deniz Yücel, Manavgat'taki siyasi operasyonun altını çizerken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Yücel, "Bu rüşvet kumpasının baş aktörleri hakkında disiplin süreci başlatılmıştır," dedi.

Toplumsal Mutabakat Vurgusu

Yücel, "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında da önemli açıklamalarda bulundu ve toplumda bir mutabakatın olmamasının, sürecin başarıya ulaşamayacağı anlamına geldiğini belirtti.

Sürecin şeffaf ve geniş tabanlı bir katılımla yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Yücel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak terörün karşısında, barışın yanındayız," ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (fotoğrafta), partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel (fotoğrafta), partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.