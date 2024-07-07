CHP'de Özel'in bölgesel asgari ücret sözleri tepki çekti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bölgesel asgari ücrete destek verdiğini belirtti. Özel, "Doğru buluyoruz, hatta devletin sektörel asgari ücrete de destek olması gerektiğini düşünüyoruz, ancak düzenlemelerin çok iyi yapılması şart" dedi.

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CHP içinde Özel'in bu sözleri, partililer arasında şaşkınlık yarattı. Bazı parti üyeleri, "Bölgesel asgari ücret Türkiye'nin belirli bölgelerini sermayenin çıkarları doğrultusunda sömürmeye açmak anlamına gelir. Bu politikalar bizim değerlerimizle uyumlu değil" şeklinde değerlendirme yaptı.

Muhalefetin Çağrısı

Muhalefet partileri, özellikle enflasyonist ortamda çalışanların alım gücünü korumak için asgari ücrete zam yapılması gerektiğini vurguluyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat pahalılığının en büyük sorun olduğunu belirterek, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi gerektiğini savunuyor.