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CHP’de yeni grup başkanvekili seçimi yapıldı: Kazanan Murat Emir oldu

Burcu Köksal’ın belediye başkanı olması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi, yeni grup başkanvekilini belirlemek için seçime gitti. Yapılan seçim sonucunda yeni grup başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir oldu.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 14:29
CHP’de yeni grup başkanvekili seçimi yapıldı: Kazanan Murat Emir oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) grup başkanvekili Burcu Köksal’ın Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilmesi ile birlikte boşalan görev için seçim yapıldı. CHP Meclis Grubu, TBMM grup başkanvekilliği seçimleri için basına kapalı bir şekilde oylama yaptı. Seçim sonucunda kazanan isim ise CHP’nin Ankara Milletvekili Murat Emir oldu.

Grup başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Murat Emir ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç aday olmuştu. Yapılan oylamalar sonucunda Emir 66, Kılıç ise 48 oy aldı. CHP lideri Özgür Özel, oylamada yer almadı. 

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