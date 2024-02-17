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CHP-DEM’den İstanbul'da işbirliği kararı! CHP adayını çekip DEM Parti’nin istediği ismi aday ilan etti, DEM Parti İmamoğlu’na güç kattı

CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen'in sürpriz bir şekilde adaylıktan çekilmesi, CHP ile DEM Parti arasında yapılan bir pazarlık sonucu olduğu iddiaları ortaya atıldı. İddialara göre, CHP Esenyurt'ta DEM Parti'nin onayladığı bir adayı destekleyecek ve karşılığında DEM Parti de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek. CHP'nin Esenyurt'ta aday gösterdiği ismin ise CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi ve eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya olduğu açıklandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 10:02
CHP-DEM’den İstanbul'da işbirliği kararı! CHP adayını çekip DEM Parti’nin istediği ismi aday ilan etti, DEM Parti İmamoğlu’na güç kattı

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CHP’nin Esenyurt adayı Ali Gökmen adaylıktan çekildi CHP, 31 Mart seçimleri için İstanbul’da 39 ilçenin belediye başkan adaylarını Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir toplantıda tanıttı. Ancak Esenyurt’ta aday gösterilen Ali Gökmen, adaylıktan çekildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Gökmen, “Adaylıktan çekilme kararımı, partimin üst yönetimi ile yaptığım görüşmeler sonucunda aldım. Bu kararımda, partimin ve Esenyurt’un yararını gözeterek hareket ettim. Adaylıktan çekilmem, partimle olan bağlılığımı ve mücadelemi değiştirmez.” dedi.

Yerine İsmail Topkaya atandı Ali Gökmen’in adaylıktan çekilmesinin ardından, CHP Esenyurt’ta yeni bir aday belirledi. CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya, Esenyurt Belediye Başkan Adayı olarak atandı. Topkaya’nın adaylığına, DEM Parti’nin de destek verdiği belirtildi.

DEM Parti ile CHP arasında anlaşma mı var? 

Esenyurt’ta yaşanan aday değişikliğinin perde arkasında, DEM Parti ile CHP arasında yapılan bir anlaşma olduğu iddia edildi. Gazeteci Nevzat Çiçek, sosyal medya hesabından, “CHP Esenyurt‘ta belediye başkan adayını çekerken, DEM Parti ise Sultanbeyli’de aday göstermeyecek. Böylelikle CHP Esenyurt‘ta DEM’in istediği adayı çıkaracak, Dem Parti ise Sultanbeyli ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde CHP’nin adayını destekleyecek.” iddiasını paylaştı. Gazeteci Barış Yarkadaş ise, “Ali Gökmen’in adaylıktan çekilmesi, DEM Parti ile yapılan pazarlığın sonucudur. DEM Parti, Esenyurt’ta CHP ile ortak aday çıkarma konusunda uzlaştı. İsmail Topkaya’nın adaylığına DEM Parti’nin de onay verdiği konuşuluyor.” bilgisini verdi.

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