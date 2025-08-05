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CHP'den Ağustos Ayı Saha Çalışma Programı Toplantısı

CHP, Ağustos ayı saha çalışma programını açıkladı. Erken seçim çağrısı ve yeni yönetim anlayışı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 13:48
CHP'den Ağustos Ayı Saha Çalışma Programı Toplantısı

CHP'den Ağustos Ayı Saha Çalışma Programı Toplantısı

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ağustos Ayı Saha Çalışma Programı çerçevesinde Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Erkol, bu yıl içerisinde ülkenin yönetim anlayışını temelden başlayarak mikro politikalara kadar belirleyeceklerini ifade ederek, "Bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi, nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizi temel politikalardan başlayarak oluşturup, kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "2 Kasım'da erken seçim yapılması" çağrısı da gündeme geldi. Erkol, toplumun çeşitli kesimlerinden bu çağrının destek bulduğunu belirtti.

CHP'li belediyelere yönelik süren soruşturmalar hakkında görüş bildiren Erkol, "Halkın karar vereceği yer seçimdir, sandıktır" diyerek, saha çalışmaları sırasında vatandaşlara neden erken seçim istediklerini anlatacaklarını dile getirdi.

Erkol, ayrıca "Toplumun beklentilerini ve taleplerini bir kez daha alarak, yeniden kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Saha çalışmaları kapsamında ilçe örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle görüşmeler yapacaklarını aktaran Erkol, "Cumhurbaşkanı Adayı" olarak belirledikleri Ekrem İmamoğlu için açılan seçim ofislerini de ziyaret edeceklerini açıklamıştı.

Son olarak Erkol, CHP'nin parti programının yenileneceğini ve bu süreçte toplanan verilerin de programa katkı sağlayacağını vurguladı.

CHP'nin Ağustos Ayı Saha Çalışma Programı'na ilişkin Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen...

CHP'nin Ağustos Ayı Saha Çalışma Programı'na ilişkin Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen toplantıya, CHP milletvekilleri Nimet Özdemir (solda), Utku Çakırözer (sağda), Zeynel Emre (sağ 2), parti meclisi üyeleri, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol (sol 2), ilçe başkanları ve partililer katıldı.

CHP'nin Ağustos Ayı Saha Çalışma Programı'na ilişkin Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen...

CHP'nin Ağustos Ayı Saha Çalışma Programı'na ilişkin Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen toplantıya, CHP milletvekilleri Nimet Özdemir (solda), Utku Çakırözer (sağda), Zeynel Emre (sağ 2), parti meclisi üyeleri, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol (sol 2), ilçe başkanları ve partililer katıldı.

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