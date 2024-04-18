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CHP’den sendikalara destek mesajı: "1 Mayıs’ta Taksim" çağrısı yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, 1 Mayıs için “Taksim Meydanı” çağrısı yaparak sendikaların “Taksim” kararını desteklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 11:52
CHP’den sendikalara destek mesajı: "1 Mayıs’ta Taksim" çağrısı yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 1 Mayıs İşçi Bayramı için “Taksim Meydanı” çağrısında bulundu. Taksim’in işçi ve emekçiler için tarihsel önemine vurgu yapan Taşçıer, Taksim’in yeniden emekçilere açılması taleplerini dile getirdi.

Sendika ve demokratik kite örgütlerinin Taksim çağrısına destek çıkan açıklamalarda bulunan Taşçıer, 1 Mayıs’ın sadece bayram değil, mücadelenin ve hak aramanın, birlik ve dayanışmanın sembolü olduğuna da dikkat çekti.

AYM kararı hatırlatıldı

Açıklamasında AYM kararına da değinen Taşçıer, Anayasa Mahkemesi’nin 1 Mayıs kararını 12 Ekim 2023’te kaldırmış olduğunu hatırlattı. 

Taşçıer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Taksim taleplerini İstanbul Valiliği’ne ileteceğini de belirtti.

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