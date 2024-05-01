İki malzemeyi karıştırınca saç boyası oluyor! Kimyasal boyaları unutturan formül

İki malzemeyi karıştırarak doğal saç boyası elde edebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İKİ MALZEMEDEN DOĞAL SAÇ BOYASI

Yaş ilerledikçe ortaya çıkan beyaz saç sebebiyle insanlar sık sık saçlarını boyatıyorlar. Saçı beyazlayan kişiler için doğal tarifler de sık sık paylaşılıyor. Gelincik çiçeği ve eviz kabuğu birleştiği zaman doğal bir saç boyası elde ediliyor! Gelincik çiçeği temizleyici ve çözücü etkilere sahiptir. Ceviz kabuğu ile kullanıldığı zaman saçı siyahlaştırıyor.





Pişirildiği zaman ödemlere iyi gelir ve çıban ile akut apselerini boşaltıyor. Kurutularak kullanıldığı zaman kirli yaralara iyi geliyor. Gelincik çiçeğinin öz suyu burun damlası olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda yaprak ve dalları kekikle pişirildiği zaman süt ifrazatını da azaltıyor. Gelincik çiçeği Mayıs ve Ağustos ayları arasında kırmızı renkte açar ve birçok bölgede doğal olarak yetişir.