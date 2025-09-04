DOLAR
CHP'den YSK'ye 'Tam Kanunsuzluk' Başvurusu: İstanbul İlçe Kongreleri İptaline İtiraz

CHP, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongre iptallerine karşı YSK'ye 'tam kanunsuzluk' başvurusu yaptı; 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararı hedef gösterildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 19:24
CHP'den YSK'ye 'Tam Kanunsuzluk' Başvurusu: İstanbul İlçe Kongreleri İptaline İtiraz

CHP'den YSK'ye başvuru: İstanbul ilçe kongreleri için itiraz

CHP, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongreleri iptal eden kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) tam kanunsuzluk başvurusunda bulundu.

Başvuru ve gerekçesi

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuru CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla yapıldı. Dilekçede, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı" olduğu ifade edildi.

Dilekçede, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının söz konusu mahkeme kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin tam kanunsuzluk teşkil ettiği ileri sürüldü.

Talep

Başvuruda, seçimlerin Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği, başka hiçbir yargı merciinin bu sürece müdahale edemeyeceği vurgulandı. CHP, YSK'den seçim hukukunda sahip olduğu tam kanunsuzluk yetkisini kullanarak ilgili ilçe seçim kurullarının kararlarını kaldırmasını talep etti.

