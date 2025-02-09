CHP, Filistinlilere Destek İçin İstanbul'da Eylem Düzenledi

CHP İstanbul'dan Filistin'e Destek: 'Katil İsrail Defol'

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganıyla düzenlediği eylemde Filistinlilere destek verdi. Hareket, kentin çeşitli ilçelerinden otobüslerle taşınan partililerin Galata Köprüsü'nün Eminönü ayağında toplanmasıyla gerçekleşti.

Etkinliğe yalnızca CHP üyeleri değil, Yeşil Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Sol Parti'nin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu da katılarak destek verdi. Eylemde katılımcılar, "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları atarken, büyük bir pankart açarak "Nehirden Denize Özgür Filistin" ifadesini duyurdu.

Özgür Çelik: "Filistin'deki Katliamlar Tarihe Kara Leke Olarak Geçti"

Basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistinlilere yönelik yapılan katliamların tarihe bir kara leke olarak geçeceğini ifade etti. Gazze'de son yıllarda yaşananların soykırım olduğunu belirten Çelik, son 1,5 yıl içinde 50 binden fazla insanın katledildiğini, 2 milyon insanın yerinden edildiğini ve birçok hayat alanının bombalandığını hatırlattı.

Çelik, "Filistinlilerin yuvaları ve yaşam alanları enkaza dönüştü. Tüm bu olaylar dünyanın gözü önünde yaşanıyor, ama dünya ne yazık ki sessiz kalıyor. İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak bu katliamları sürdürüyor." dedi.

Filistin Halkının Yanındayız

Filistin davasına sahip çıkmanın önemini vurgulayan Çelik, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu insanlık dışı planın karşısında mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Filistin, tüm insanlığın ortak davasıdır. Hukuk çerçevesinde Filistin'in bağımsızlığı ve özgürlüğü mücadelesinde dayanışma içerisinde olacağız. Sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır. Filistin halkının haklarını savunmak, haktan yana olan herkesin görevidir. Tarih, bu zulüm karşısında sessiz kalanları yargılayacaktır. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Filistin halkının özgürlük mücadelesinin yanındayız. Filistin halkı yalnız değildir; asla yalnız kalmayacaktır."