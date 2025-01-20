CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a Soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın Hakkında Soruşturma Açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya paylaşımında bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili olarak iki ayrı suçlamadan dolayı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yürütülmekte. Aydın’ın, sosyal medya paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi.

Bu gelişme, parti içindeki tartışmaların yanı sıra, sosyal medya kullanımı ve ifade özgürlüğü konularındaki tartışmaları da alevlendirebilir.