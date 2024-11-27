DOLAR
34,66 -0,05%
EURO
36,61 -0,63%
ALTIN
2.946,17 -0,54%
BITCOIN
3.312.855,07 -4,45%

CHP Genel Başkan Yardımcıları Kırklareli'nde Partililerle Buluştu

CHP'li Yalçın Karatepe ve Volkan Demir, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla bir araya gelip ekonomiye dair sorunları dinledi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 18:31
CHP Genel Başkan Yardımcıları Kırklareli'nde Partililerle Buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcıları Kırklareli'nde Ziyaretlerde Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla bir araya gelerek, yerel esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Ekonomi Üzerine Önemli Açıklamalar

Karatepe, Kırklareli'nde sivil toplum ve işçi örgütleriyle gerçekleştirdikleri buluşmalarla ilgili olarak, vatandaşların isteklerini ve esnafların sorunlarını dinlediklerini ifade etti. Ekonomiden sorumlu heyet olarak, her sektörün, her vatandaşın sorunlarını tespit etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Karatepe, CHP'nin ekonomi politikası üzerinde yapılan çalışmalar hakkında, "Bir sonraki seçimde iktidar olacağını bilen, buna samimi olarak inanan bir partinin ekonomi kadroları olarak bugün burada ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. İktidar olduğumuz zaman uygulayacağımız ekonomi programının detayları üzerinde çalışıyoruz."

Karatepe, güçlü bir ekonomik program ile karşı karşıya oldukları sorunları çözecek projeleri hayata geçirmek için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

Demir'den Çözüm Odaklı Yaklaşım

Demir ise ziyaretlerde bir araya geldikleri her bir vatandaş, esnaf ve iş insanından edindikleri bilgilerle yaşanan sorunları raporladıklarını belirtti. Çözüm önerileri sunarak, partilerinin ekonomi ekibi olarak saha ziyaretlerine devam edeceklerini vurguladı.

Bu önemli ziyarete, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve CHP İl Başkanı Bora Terzi de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkan yardımcıları Yalçın Karatepe (sol 3) ile Volkan Demir (sağ 3), Kırklareli'nde...

CHP Genel Başkan yardımcıları Yalçın Karatepe (sol 3) ile Volkan Demir (sağ 3), Kırklareli'nde parti teşkilatıyla bir araya geldi. Ziyarette, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu (solda), CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun (sağda), CHP İl Başkanı Bora Terzi (soldan 2) de yer aldı.

CHP Genel Başkan yardımcıları Yalçın Karatepe (sol 3) ile Volkan Demir (sağ 3), Kırklareli'nde...

CHP Genel Başkan yardımcıları Yalçın Karatepe (sol 3) ile Volkan Demir (sağ 3), Kırklareli'nde parti teşkilatıyla bir araya geldi. Ziyarette, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu (solda), CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun (sağda), CHP İl Başkanı Bora Terzi (soldan 2) de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FIFA ve Katar'dan 50 Milyon Dolarlık Sosyal Destek Projesi
2
Afyonkarahisar'da 1,5 Milyon Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
3
Bakan Ersoy'dan Gençlere Kültürel Dayatmalara Karşı Destek
4
Tekirdağ'da Baba Oğlunu Vurdu: Olayın Ayrıntıları
5
İstanbul'da İETT Otobüsünde Yumruklu Kavga Anları Kameraya Yansıdı
6
BİK 32. Dönem 8. Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
7
Karabük'te Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Ölü

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı