CHP Genel Başkan Yardımcıları Kırklareli'nde Partililerle Buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcıları Kırklareli'nde Ziyaretlerde Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir, Kırklareli'nde parti teşkilatıyla bir araya gelerek, yerel esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Ekonomi Üzerine Önemli Açıklamalar

Karatepe, Kırklareli'nde sivil toplum ve işçi örgütleriyle gerçekleştirdikleri buluşmalarla ilgili olarak, vatandaşların isteklerini ve esnafların sorunlarını dinlediklerini ifade etti. Ekonomiden sorumlu heyet olarak, her sektörün, her vatandaşın sorunlarını tespit etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Karatepe, CHP'nin ekonomi politikası üzerinde yapılan çalışmalar hakkında, "Bir sonraki seçimde iktidar olacağını bilen, buna samimi olarak inanan bir partinin ekonomi kadroları olarak bugün burada ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. İktidar olduğumuz zaman uygulayacağımız ekonomi programının detayları üzerinde çalışıyoruz."

Karatepe, güçlü bir ekonomik program ile karşı karşıya oldukları sorunları çözecek projeleri hayata geçirmek için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

Demir'den Çözüm Odaklı Yaklaşım

Demir ise ziyaretlerde bir araya geldikleri her bir vatandaş, esnaf ve iş insanından edindikleri bilgilerle yaşanan sorunları raporladıklarını belirtti. Çözüm önerileri sunarak, partilerinin ekonomi ekibi olarak saha ziyaretlerine devam edeceklerini vurguladı.

Bu önemli ziyarete, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve CHP İl Başkanı Bora Terzi de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkan yardımcıları Yalçın Karatepe (sol 3) ile Volkan Demir (sağ 3), Kırklareli'nde parti teşkilatıyla bir araya geldi. Ziyarette, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu (solda), CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun (sağda), CHP İl Başkanı Bora Terzi (soldan 2) de yer aldı.

CHP Genel Başkan yardımcıları Yalçın Karatepe (sol 3) ile Volkan Demir (sağ 3), Kırklareli'nde parti teşkilatıyla bir araya geldi. Ziyarette, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu (solda), CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun (sağda), CHP İl Başkanı Bora Terzi (soldan 2) de yer aldı.