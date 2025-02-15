CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Tartışmalarını Sonlandırma Çağrısında Bulundu

CHP'den Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Üzerine Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İzmir'de düzenlediği basın toplantısında, partilerinin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Aday Tartışmalarının Sonlandırılması Talebi

Bulut, cumhurbaşkanlığı için aday üzerindeki tartışmaların derhal sonlandırılmasını talep ederek, "Şimdiden, cumhurbaşkanlığı için aday üzerinden tartışmayı sonlandırma talebimiz var" ifadelerini kullandı. Adayın belirlenme sürecinin örgüt denetiminde yapılacak ön seçimle belirleneceğini belirtti.

Kurultay İddiaları ve Parti İçinde Başarı

4-5 Kasım 2023 tarihindeki 38. Olağan Kurultayı hakkında da konuşan Bulut, "Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Kurultay bizim iç meselemizdir. Bu kurultay en az diğer CHP kurultayları kadar temiz, onurlu bir kurultaydır" dedi.

Toplumun Sorunlarına Odaklanmalıyız

CHP'nin sürecinde ortak aklın belirleyici olduğunu kaydeden Bulut, toplumun sorunlarına odaklanarak, "Ülkede sis yaratan tüm meseleleri geriye çekmek gerekiyor" şeklinde konuştu. Bu bağlamda, halkın gündemini belirleyecek bir siyaset ikliminin oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

İnce’nin Dönüşü Hakkındaki Düşünceler

Gazetecilerin Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüp dönmeyeceği ile ilgili sorusu üzerine Bulut, İnce'nin partinin bir parçası olduğunu ifade ederek, onun dönüşünden rahatsızlık duymayacağını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut (ortada), İzmir'deki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut (ortada), İzmir'deki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.