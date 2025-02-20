CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Hatay'da İş Dünyasıyla Buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hatay İskenderun'da iş insanlarıyla görüşerek yerel kalkınma politikaları üzerinde bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:03
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Hatay'da İş Dünyasıyla Buluştu

Karatepe, İskenderun'da İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş insanlarıyla buluşarak yerel ekonomi politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Karatepe, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Başkan Levent Hakkı Yılmaz ile görüştü.

Yerel Kalkınma için Çalışmalar Yapıyoruz

Yapılan buluşmada iş insanlarıyla birlikte bir konferans salonunda toplanan Karatepe, CHP’nin ekonomi takımı olarak bu tür ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti. Karatepe, "Biz sadece ulusal ekonomi politikaları değil, aynı zamanda yerel kalkınma politikaları üzerinde de çalışıyoruz. Bunları doğru yapabilmek için doğru verilerle hareket edip sağlıklı bilgilerle beslenmemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Siyasi Faaliyet Değil, İktidar Hazırlığı

Karatepe, buluşmanın iktidara gelecekte hazırlık aşaması olarak değerlendirilebileceğini vurgulayarak, politikalarını doğru bir şekilde kurgulamanın önemini dile getirdi. Toplantının basına kapalı geçmesi nedeniyle iş insanlarının sorularını yanıtlaması ardından sona erdi.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya ayrıca, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ve CHP İskenderun İlçe Başkanı Hüseyin Derin de katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş insanlarıyla bir...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş insanlarıyla bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş insanlarıyla bir...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş insanlarıyla bir araya geldi.

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